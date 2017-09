CONDUCE “VOZ Y SENTIR DE NUESTRA TIERRA” DESDE HACE TREINTA Y UN AÑOS

El músico y conductor radial Oscar ‘Gringo’ Cardoso fue galardonado con el premio CADUCEO 2017, que otorga cada año el Consejo de Ciencias Económicas de Buenos Aires a hacedores radiales, televisivos y gráficos del territorio bonaerense. El bolivarense recibió la distinción por su trayectoria de treinta y un años al frente del ciclo “Voz y sentir de nuestra tierra”, que se emite todos los días en la ‘primera mañana’ por la radio de Daniel Ledesma.

El galardón, construido por la artista plástica Graciela Martínez de Furioso, fue entregado el 7 de septiembre, en el auditorio del edificio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en La Plata, adonde el ‘Gringo’ viajó junto a Roberto Daniel Ledesma, director de FM 10, y Sergio Fabián Mansilla Ceballos, histórico operador técnico de “Voz y sentir…”. (El Consejo fue fundado en 1945, y posee sede propia desde 2015.)

“Disfrutamos mucho el viaje con Daniel y Sergio. Para mí, a esta altura del partido esto representa una inmensa alegría, un premio que sinceramente ni sabía que existía. Yo trabajo por mi pasión, no buscando medallas, pero me produce una gran satisfacción que me reconozcan”, admitió sin vueltas el músico, que pertenece a una familia de largo linaje como difusora del folclore argentino.

Sobre la ceremonia de entrega, indicó que fue “ágil”. Dentro de lo previsto, cada premiado dispuso de unos minutos para formular una reseña de su proyecto y del ámbito en el que lo desarrolla. El discurso central estuvo a cargo del conductor televisivo y radial Sergio Lapegüe, galardonado como comunicador bonaerense 2017.

El CADUCEO representa a Mercurio, dios de la mitología griega bautizado así por los romanos tras la conquista. En la mitología romana se lo considera el dios del comercio, adorado por ser protector de los cambios, tráfico y comercio en general. Se le atribuye la invención de los pesos y medidas. Escuelas y asociaciones empresariales y profesionales lo utilizan como emblema. Para el Consejo Profesional es la denominación de la unidad de valor para atender los beneficios previsionales y sociales de la institución.

Desde que fue instituida esta condecoración, ya han sido entregadas más de mil doscientas estatuillas.

PARA EL PUEBLO LO QUE ES DEL PUEBLO

“Es al pueblo al que le confiamos este premio, porque si no tuviéramos oyentes ni auspiciantes, no tendríamos “Voz y sentir de nuestra tierra””, subrayó el cantor y guitarrero, que en el ítem agradecimientos puso en relieve a sus oyentes, a las firmas comerciales que lo respaldan y a Daniel Ledesma y todo el equipo de trabajo de la 10, su casa desde hace décadas.

Al regresar de La Plata, los bolivarenses pasaron por 25 de Mayo, done compartieron un rato en el programa de folclore de un tal Santilli, amigo de Cardoso. “Yo tengo la suerte de andar con la guitarra por ahí y conozco un montón de radios, en cada pueblo ingreso a alguna FM con mi guitarra, canto unos versos y dejo unos discos”, contó el artista acerca de su histórica rutina como trovador de la música criolla y a la vez representante de la cultura lugareña a norte y sur de la Argentina. “Las radios nacionales están medio ausentes, la labor informativa específica y todo lo relativo a lo profundo de cada pueblo, lo llevan a cabo las FM”, completó Cardoso.

El ciclo que conduce y produce comenzó en 1986 en la vieja radio del ‘Loco’ Fernando Stebani, pero tras un breve período la emisora fue adquirida por Daniel Ledesma para montar la FM1, hoy FM 10 Radio Ciudad, por lo que “Voz y sentir de nuestra tierra” está dentro del emprendimiento de Ledesma desde su fundación, y en forma ininterrumpida.

Chino Castro