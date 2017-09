SOLO QUEDARON SIN VENDER 5 LIMOUSINS

Hace ya varios años en la Sociedad Rural se intentó hacer un remate de “Vientres del futuro”, que tuvo poca repercusión en su momento; aunque era una apuesta tentadora.

Era con cena, los animales estaban en vivo y en directo desfilando entre las mesas de los comensales, y allí se hacían las ofertas. No salió bien y no se repitió. Una idea parecida tuvieron para vender caballos pura sangre, también con cena, y si bien no fue malo el resultado, no se repitió.

Más acá en el tiempo apareció la firma CIASA para hacer “Madres del mañana”, con varias especies, no sólo bovinas. El remate era por pantalla y también con algo para picar. No salió mal; pero no se repitió en el mismo formato. Este año la misma firma consignataria ofreció el remate por pantalla “Hembras de reposición”, sólo bovinos, filmados en los campos (costó muchísimo llegar a algunos campos por el tema caminos y la inundación reinante).

A cada lugar del Partido llegó la cámara de Ariel Navarrete, en la camioneta de Luis o Mauricio Gourdón, para obtener las mejores imágenes de los lotes para mostrarlos ayer en el remate por pantalla que tuvo lugar en el salón comedor “Las Marcas” a media tarde, con una interesante presencia de productores interesados, y varias manos levantadas por los lotes que parecían ser los más interesantes del remate.

Mauricio Gourdón hizo la presentación parado en la tarima de ventas. Abajo su padre Luis recorría los potenciales compradores contándoles detalles de cada uno de los lotes. A un costado, las chicas de la firma consignataria tomaban los valores y hacían los recibos, junto a la gente de ganadería de la Sociedad Rural (Luis Parma y María Angélica Parma). Entre el público se encontraba el ex presidente de la Rural, Luis Leonetti, y el actual mandatario, Fernando Alzueta, que se terminó llevando un lote para su campo.

Gourdón hijo explicó que el pago se podía hacer en 4 cuotas a 30, 60, 90 y 120 días, y que hacía casi un mes que habían comenzado con las filmaciones, por lo que lo que se veía reproducido en la pantalla no era el estado actual de los animales, sino que en todos los casos habían ganado kilos en el promedio del lote producto de la alimentación de casi 30 días.

El resumen de las ventas fue el siguiente:

Lote 1, 5 animales Aberdeen Angus de Sucesión de Orlando O. Muñoz, que promediaron 400 kilos y se vendió en $ 14.400 cada animal.

Lote 2, 10 animales Aberdeen Angus de María de los Angeles Hueso, que promediaron 325 kilos y se vendió en $ 12.200 cada animal.

Lote 3, 7 animales Bradford de Luis Parma, que promediaron 330 kilos y se vendió en $ 14.000 cada animal (fue el único lote de la subasta vendido en 5 cuotas).

Lote 4, 10 animales Aberdeen Angus de Municoy Hnos. SH, que promediaron 270 kilos y se vendió en $ 10.500 cada animal.

Lote 5, 12 animales Aberdeen Angus de Raúl Rubio, que promediaron 260 kilos y se vendió en $ 9.500 cada animal.

Lote 6, 5 animales Aberdeen Angus de Néstor y Hernán Ricciutto, que promediaron 260 kilos y se vendió en $ 10.000 cada animal.

Lote 7, 5 animales Aberdeen Angus de Néstor y Hernán Ricciutto, que promediaron 280 kilos y se vendió en $ 10.000 cada animal.

Lote 8, 5 animales Aberdeen Angus de Néstor y Hernán Ricciutto, que promediaron 260 kilos y se vendió en $ 9.000 cada animal.

Lote 9, 5 animales Aberdeen Angus de Néstor y Hernán Ricciutto, que promediaron 260 kilos y se vendió en $ 9.000 cada animal.

Lote 10, 12 animales Aberdeen Angus, de Raúl Rubio, que promediaron 240 kilos y se vendió en $ 8.500 cada animal.

Lote 11, 5 animales Polled Hereford, de José M. Santamaría, que promediaron 240 kilos y se vendió en $ 8.400 cada animal.

Lote 12, 5 animales Limousin, de Federico Estelrrich, que promediaron 300 kilos y no se vendió.

Lote 13, 5 animales Aberdeen Angus colorados, de Juan Martín Hutter, que promediaron 160 kilos y se vendieron en $ 6.800 cada animal.

Lote 14, 15 animales Aberdeen Angus negros, de Juan Martín Hutter, que promediaron 160 kilos y se vendieron en $ 6.800 cada animal.